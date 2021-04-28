Проезд к будущему зооприюту «Шанс» сделали в Пскове

07:01, 28 апреля 2021, ПАИ

На минувшей неделе в Пскове на улице Новаторов завершились работы по дренированию проезда к строящемуся зооприюту «Шанс». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в одноимённой зоозащитной организации.

Работы выполнило МКУ «Специализированная служба города Пскова» по поручению заместителя главы администрации города Пскова Валентины Зубовой. «Через единственный проезд к будущему приюту проходит дренажная канава, вода размывает дорогу. Это делает невозможным проезд строительной техники и доставку стройматериалов. Волонтеры были вынуждены вручную переносить пиломатериалы от дороги на стройплощадку», - пояснили в «Шансе».

За помощью зоозащитная организация «Шанс» обратилась к депутату Псковской городской Думы Григорию Стороненкову. По его просьбе администрация города и МКУ «Специализированная служба города Пскова» нашли способ решить проблему. Руководитель Специализированной службы Сергей Федоров лично выезжал на место, чтобы оценить объем работ, в итоге было решено проложить на месте протекания дренажной канавы бетонные трубы, выполнить обратную отсыпку и выровнять проезд с помощью асфальтной крошки. «Таким образом, вода продолжит течь, как и раньше, но размывать проезд больше не будет, так как влага будет пропускаться через дренажные трубы», - отметили волонтёры.

23 апреля работы были завершены, и уже на следующий день на стройплощадку приюта доставили 3 кубометра пиломатериалов. Приют «Шанс» поблагодарил администрацию города и МКУ «Специализированная служба города Пскова» за оказанную помощь. «Благодаря их активным, слаженным и профессиональным действиям проблема была решена в кратчайший срок, а строительство приюта волонтеры смогут продолжить с новой скоростью», - добавили в «Шансе».