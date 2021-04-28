С профсоюзами не забалуешь – ПАИ-live с Игорем Ивановым

14:06, 28 апреля 2021, ПАИ

Накануне почти профессионального праздника профсоюзов, 1 Мая, Дня труда и весны, гостем эфира ПАИ-live на сайте Псковского агентства информации стал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

В разговоре с руководителем проекта ПАИ Александром Машкариным он рассказал, как профсоюзы отметят Первомай, почему в этот день один из городских автобусов будет бесплатным, запрещает ли он членам профсоюза принимать участие в выборах, с какими партиями облсовпрофу по пути и усилится ли новый состав Общественной палаты Псковской области.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.