Скончался американский астронавт Майкл Коллинз

20:13, 28 апреля 2021, ПАИ

На 91-м году жизни скончался американский астронавт Майкл Коллинз, участвовавший в миссии по полету космического корабля «Аполлон-11» на Луну. Об этом в среду, 28 апреля, сообщила семья астронавта в Twitter.

«Мы со скорбью сообщаем, что наш любимый отец и дедушка скончался сегодня после храброй борьбы с раком. Он провел свои последние дни спокойно в окружении своей семьи», — говорится в сообщении.

Спускаемый аппарат корабля "Аполлон-11" совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля 1969 года. На поверхность спутника Земли тогда высадились два астронавта: командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Эдвин (Базз) Олдрин. Третий член экипажа, Майкл Коллинз, находился на окололунной орбите в командном модуле корабля.