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Общество

Новые правила медосмотра водителей разработал Минздрав

Кандидатов в водители обяжут сдать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм, а также наличие ряда запрещенных веществ: опиатов, каннабиноидов, кокаина и метадона, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект приказа Минздрава.

Граждан будут направлять на исследования, если врач заметил признаки хронического алкоголизма. Процедура станет обязательной для автомобилистов после лишения прав, например, за пьяное вождение. При этом конкретные методы выявления болезни не уточняются. При положительных результатах исследований кандидата в водители направят на полноценное обследование в специализированную клинику для постановки диагноза.

Другим новым испытанием станет проверка мочи на наличие психоактивных веществ. Это предстоит сделать тем, у кого медик выявил признаки наркозависимости, а также тем, кто возвращает права после лишения.

Планируется, что новый приказ вступит в силу с 1 января 2022 года. Сейчас документ проходит оценку в Аналитическом центре при правительстве.

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