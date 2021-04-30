Псковские полицейские спасли на пожаре людей и кота

11:03, 30 апреля 2021, ПАИ

Псковские полицейские спасли на пожаре людей и домашнего питомца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

27 апреля наряд отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову в составе старшего инспектора ДПС ГИБДД старшего лейтенанта полиции Александра Никонова и инспектора ДПС ГИБДД лейтенанта полиции Романа Горбатова получил сообщение о том, что в квартире дома на улице Красноармейской на четвертом этаже произошло возгорание. И среди жильцов есть пострадавшие.

Прибыв на место происшествия, полицейские обеспечили беспрепятственный проезд спецтранспорта пожарной охраны. В подъезде дома, где произошло возгорание, на лестничной площадке они увидели лежавшего мужчину с ожогами на теле. Вместе с сотрудниками МЧС на носилках его вынесли на улицу. И до прибытия медиков полицейские оказали пострадавшему первую помощь, используя материалы из медицинской укладки, находившейся в их патрульном автомобиле. Прибывшая бригада скорой помощи после осмотра гражданина доставила его в больницу.

Необходимую помощь на месте инспекторы ДПС ГИБДД оказали также почувствовавшей себя плохо женщине. Не оставили стражи порядка в беде и ее кота, тоже оказавшегося в зоне задымления.

В ходе спасательных работ из этого многоквартирного дома полицейские и пожарные своевременно эвакуировали группу жильцов.