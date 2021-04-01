Видео: В Пскове проходит финал региональной лиги дебатов

18:08, 30 апреля 2021, ПАИ

15 лучших команад школьных ораторов со всей области приехали в Псков на финальный этап соревнований региональной Лиги дебатов «Истина».

В публичной дискуссии школьники выявляют лучшего в искусстве отстаивать свою точку зрения, умении вести спор и приводить доказательства в поддержку заданного тезиса.

Региональная лига дебатов «Истина» выросла из одноименного клуба, созданонго по инициативе молодежного параламента при Псковском областном Собрании депутатов. Региональные законодатели выступают в роли модераторов дискуссии и экспертов, оценивающих выступление школьников.