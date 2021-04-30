Псковичам рассказали об ограничении движения на улицах города во время праздничных дней

22:23, 30 апреля 2021, ПАИ

В целях обеспечения безопасности граждан и создания условий для проведения мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне будет временно перекрыто движение автотранспорта. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Пскова Александр Братчиков.

5 и 7 мая с 19-00 до 24-00 будет ограничено движение по пл. Победы, ул. Кузнецкой (от ул.Калинина до ул.Спортивной), ул.Калинина (от ул.Кузнецкой до ул.Георгиевской), ул.Свердлова (от ул.Калинина до Комсомольского переулка), ул.Я.Фабрициуса (от ул.Гражданской до пл.Победы), ул.Советской (от пл.Победы до ул.Некрасова). Эти же улцы перекроют 9 мая с 6-00 до 12-00. В качестве объезда определена ул. 128-й Стрелковой дивизии.

Движение автобусов муниципальных маршрутов №2, 52, 6, 16, 19 в указанные периоды времени от ул. Юбилейной будет осуществляться по ул.128-й Стрелковой дивизии, ул.Вокзальной и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.



Также 8 мая с 15-45 до 17-15 автотранспорт не сможет проехать по ул. Кузнецкой (от пл. Победы до ул. Калинина). Объехать можно будет по ул. Калинина, ул.128-й Стрелковой дивизии.

Движение автобусов муниципальных маршрутов №2, 52,6, 16, 19 в указанный период времени от ул. Юбилейной будет осуществляться по ул.128-й Стрелковой дивизии, ул.Вокзальной и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.



Движение по Рижскому проспекту (от ул.М.Горького до пл.Ленина) ограничат 9 мая с 22-00 до 23-30 . Объезд: ул.М.Горького, ул.Юбилейная, мост им.50-летия Октября.

Движение автобусов муниципальных маршрутов №3,4,14,17,19,54 в указанный период времени пройдет по ул.М.Горького, ул.Юбилейной, мосту им.50-летия Октября и далее по маршрутам в прямом и обратном отправлениях.