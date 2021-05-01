Пять девочек-баскетболисток погибли в ДТП в Ставропольском крае

09:49, 01 мая 2021, ПАИ

В Ставрополье в ДТП с микроавтобусом и грузовиком погибли пять детей и 13 пострадало, состояние девяти тяжёлое и средней степени тяжести, сообщил тг «Подъем». Трагедия произошла 30 апреля.

Погибшие - ученицы спортшколы олимпийского резерва № 2 Волгограда. Юношеская баскетбольная команда направлялась из Волгограда на соревнования в Черкесск. Погибшим было от 12 до 14 лет.

Авария произошла в районе посёлка Ямки. По данным @Lshot, микроавтобус с детьми обгонял легковой автомобиль, навстречу ему ехал КАМАЗ, гружённый асфальтом. Водитель «девятки» не успел вернуться в свою полосу и задел грузовик, который от столкновения опрокинулся на автобус с баскетбольной командой.

Перевозка детей была частной. За рулём был кто-то из родителей, заявили РИА Новости в ГИБДД. Прокуратура возбудила уголовное дело.

Предварительная причина аварии — нарушение правил дорожного движения водителем «Лады», при манёвре задевшей грузовик.