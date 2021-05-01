Игорь Иванов: Дополнительных социальных гарантий удалось добиться профсоюзам в коронавирусный период

10:47, 01 мая 2021, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, выступая в ходе онлайн-митинга на площадке Псковского агентства информации, поздравил жителей региона с Международным Днем солидарности трудящихся и отметил, что «лозунг первомая в 2021 году - справедливое развитие общества до уровня докоронавирусного периода и даже более высокими темпам, с более высокой зарплатой и высокой покупательской способностью, тогда мы будем действительно развиваться и идти вперед».

«Этот год, от мая до мая, для профсоюзов был очень непростой. Непростой он был и для всего мира, всего человечества, - считает руководитель облсовпрофа. - Мы впервые столкнулись с коронавирусной инфекцией, со множественными ограничительными мерами, так называемыми локдаунами, была приостановка деятельности, закрытие целых отраслей экономики, серьезно снизился рынок труда. Многие остались без средств к существованию, без работы и зарплаты».

Как отметил Игорь Иванов, профсоюзы по всей стране, в том числе и в Псковской области, смогли сплотится перед вызовами, связанным с новой коронавирусной инфекцией.

«Мы смогли вместе с Правительством РФ, с региональной властью проработать целый пакет мер, который в итоге сработал, - подчеркнул председатель региональных профсоюзов. - Мы поддерживали социально незащищенные слои населения, проработали вопрос поддержки целых отраслей экономики — это и льготные кредиты на заработную плату, и дополнительные субсидии из федерального бюджета». Игорь Иванов сообщил, что облсовпроф и отраслевые организации оказывали материальную помощь, закупали средства защиты, мелкую бытовую технику и не только.

«Но самое главное, - обратил внимание Игорь Иванов, - мы были на предприятиях, были с коллективами, были с людьми. Провели огромную договорную кампанию, чтобы на предприятиях, где есть профсоюзы, были дополнительные социальные гарантии, чтобы зарплата не снижалась, по некоторым предприятиям удалось добиться, чтобы она была проиндексирована. Это большая работа, которая дала свои результаты».

По его мнению, сейчас общество пришло к пониманию, что сильные профсоюзы — «залог стабильности общества, развития нашей государственности».

«Мы будем дальше работать на благо человека труда», - подчеркнул профсоюзный лидер и поздравил жителей региона с праздников Весны и Труда и Днем Великой Победы.

«Убежден, что наше с вами дело по защите прав и законных интересов трудящихся правое, и значит победа будет обязательно за нами!» - завершил выступление Игорь Иванов.

В связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения COVID-19 в 2021 году профсоюзы Псковской области проводят митинг 1 мая в режиме онлайн на площадке Псковского агентства информации.