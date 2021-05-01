В честь Первомая по Пскову курсировал «Профсоюзный автобус»

15:05, 01 мая 2021, ПАИ

1 мая в Международный день солидарности трудящихся Псковские профсоюзы организовали акцию «Профсоюзный автобус», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа.

С 10.11 до 14.38 псковичи могли бесплатно проехать на автобусе №17 и получить консультации по трудовым вопросам от юристов и активистов облсовпрофа.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, который также принял участие в акции, сообщил, что профсоюзам приходится «проявлять изобретательность в условиях коронавирусных ограничений», чтобы привлечь как можно больше жителей области к празднованию первомая, «распространять свои лозунги, бороться за права трудящихся».

«1 мая, день Весны и Труда, всегда считался Днём международной солидарности трудящихся - это праздник всего профсоюзного движения. Считаю важным в тяжелых коронавирусных условиях проводить подобные социальные акции», - заключил Игорь Иванов.

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