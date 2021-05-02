Не исключено, что участие в выборах в Псковской области от «Справедливой России» примет Николай Стариков

10:41, 02 мая 2021, ПАИ

В очередном выпуске видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» соведущие продолжили обсуждение партийной активности в подготовке к выборам.

«Справедливая Россия — За правду!» провела для своих потенциальных кандидатов семинары, в центре внимания которых было выдвижение кандидатов. По словам соведущего Антона Сергеева, прилепинский блок в партии продвигает на выборы в Санкт-Петербурге писателя Николая Старикова. Однако в Северной столице это намерение встречает отпор. А поэтому, не исключил соведущий «Псковского телеграма», в итоге в объединённой партии может быть принято решение выдвинуть Старикова в Псковской области.

Напомним, после объединения внутри «Справедливой России — За правду», по мнению аналитиков, продолжается борьба за влияние, что сказывается на формировании списков потенциальных кандидатов в Госдуму и в региональные законодательные собрания.



