Опубликованы результаты исследования Telegram-каналов Псковской области за апрель

14:31, 02 мая 2021, ПАИ

Telegram-канал «Псковские новости» опубликовал очередной свод данных и обзор состояния дел в псковском сегменте Telegram за апрель 2021 года.

Авторы исследования считают, что псковские телеграм-каналы продолжают наращивать аудиторию. В частности, выросло количество подписчиков в ЧП-канале «Псковская сводка». «Коллеги, в отличие от конкурентов, не занимаются копипастом сообщений из лент новостей или релизов силовиков, а продолжают добывать эксклюзив с мест ЧП, ДТП. Отличная работа», – отмечено в сообщении.

При этом подчёркивается, что конкуренция в этом сегменте обостряется. В Telegram появился канал «Управление Госавтоинспекции Псковской области». «Псковские новости» надеются, что в Telegram появится канал ГУ МЧС по региону.

Кроме того, сообщается, что канал «Псковские новости» продолжает развивать свой видеопроект «Псковский телеграм». По словам авторов, совокупная аудитория программы растёт, есть и постоянные зрители: модераторы других телеграм-каналов и даже журналисты традиционных СМИ, которые «подхватывают озвученные в «Псковском телеграме» темы».

«Предполагаем, что вслед за «Псковским телеграмом» вскоре появятся новые нишевые видеопроекты. Поляна большая», – отметили авторы исследования.

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