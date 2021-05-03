27 заявок подали спортсмены на участие в 26-м Чемпионате России по воздухоплавательному спорту в Велики Луках

22:43, 03 мая 2021, ПАИ

На участие в 26-м Чемпионате России по воздухоплавательному спорту в Велики Луках подано уже 27 заявок от спортсменов-воздухоплавателей, сообщил сайт Луки.ру.

Спортсмен-воздухоплаватель Алексей Медведский из города Истры Московской области подал заявку на участие.. Медведский неоднократно покорял великолукское небо и уезжал с победами. Пилот международного класса, серебряный призер Чемпионата Мира в этом году также планирует побороться за победу в 26-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту.

Пилот из города Воронежа Алексей Бугров также подал заявку на участие в 26-м Чемпионате России по воздухоплавательному спорту. В небо над Великими Луками Алексей поднимется на аэростате «Воронеж».

В гонку за чемпионский титул включится и туляк — воздухоплаватель Андрей Кульков. Андрей Кульков также постоянный участник Встреч воздухоплавателей в Великих Луках. Кульков член сборной России по воздухоплавательному спорту.



И наконец, недавно пришла заявка из Санкт-Петербурга. В Великие Луки планирует приехать и молодой аэронавт Василий Платонов.



На сегодняшний день принято более 27 заявок на участие в соревнованиях.



В этом году планируется, что Международная встреча воздухоплавателей пройдет с 11 по 17 июня.