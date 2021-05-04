Регистрация на трек «Информационные технологии» конкурса «Лидеры России» продлена до 17 мая

13:11, 04 мая 2021, ПАИ

Регистрация на трек «Информационные технологии» конкурса «Лидеры России» продлена до 17 мая, сообщили Псковскому агентству информации в управлении цифрового развития и связи администрации Псковской области.

К участию приглашают жителей региона в возрасте до 55 лет с управленческим опытом работы не менее двух лет.

Трек призван выявить лучших специалистов сферы информационных технологий для привлечения их к реализации проектов цифровой трансформации. Победители получат наставничество от лучших представителей сферы информационных технологий и инноваций в России, их пригласят на работу в органы государственной власти и подведомственные организации, реализующие проекты цифровой трансформации, компании с государственным участием и крупные холдинги. Кроме того, финалисты трека получат стажировки и вакансии в указанных выше организациях, смогут пройти повышение квалификации в лучших учебных заведениях страны, специализирующихся на подготовке руководителей цифровой трансформации. Также они смогут принять участие в международных ИТ-форумах в статусе почетных гостей, в работе общественных и экспертных советов органов государственной власти.

Подробная информация и регистрация доступны на сайте https://лидерыроссии.рф/.