4 мая в Псковскую область приедут участники международного мотомарша

15:14, 04 мая 2021, ПАИ

4 мая в Псковскую область прибудут участники VII международного мотомарша «Дороги Победы 2021 — дорога домой!», приуроченного к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На сайте отделения «Дороги Победы» всероссийского мотоклуба «Ночные волки» сообщается, что сегодня мотоциклисты посетят деревню Красуха в Порховском районе, где состоится возложение цветов, зажжение свечей памяти и минута молчания. 5 мая они приедут в Псков и Великие Луки.

Международный мотомарш проходит в три этапа: «Россия», «Россия -Юг» и «Европа». Участники российского этапа стартовали 2 мая из Санкт-Петербурга. По пути следования они посещают памятники и музеи Великой Отечественной войны, проводят субботники в местах захоронений, которые остались без должного ухода, с высадкой деревьев в рамках акции «Русский лес». 9 мая у стен Московского кремля состоится торжественный финиш, где мотоциклисты отдадут дань памяти и уважения всем тем, кто добыл Великую Победу в мае 1945 года. В этот же день участники мотомарша за рубежом проведут торжественные мероприятия в городах Европы, включая Берлин.

Проект осуществляется при поддержке МИД РФ, Российского военно-исторического общества, Музея Победы, Фонда поддержки и развития патриотического мотодвижения «Дороги Победы».

Во время поведения мероприятий мотомаршра соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы по COVID-19.