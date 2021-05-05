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Сегодня псковичи отправились в поход памяти, посвященный событиям Великой Отечественной войны

В Пскове в спортивно-развлекательном комплексе «Раздолье» сегодня состоялось открытие международного похода, посвящённого сохранению памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны, сообщается  в Официальном telegram-канале Псковской области.

В открытии приняли участие губернатор Михаил Ведерников, начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников.

- Я рад приветствовать всех на благословенной Псковской земле. Погода нас теплом не балует, но я уверен, что это будет дополнительным поводом для теплого общения и настоящей, хорошей дружбы, - сказал глава региона.

В международном туристическом походе участвуют дети из Псковской и Пермской области, Республики Беларусь, которые находятся на учётах в органах профилактики нарушений. Поход проходит с 5 по 7 мая на турбазе «Озерявки» Себежского района. В программе мероприятий – квесты, военно-прикладная эстафета, посещение верёвочного парка, проведение спортивных мероприятий, просмотр военно-патриотических фильмов.

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