Часовню-купель возводят на Городищенском озере в Изборске

10:00, 06 мая 2021, ПАИ

Часовню-купель возводят на Городищенском озере в Изборске, сообщается в группе «Защитим исторический Псков» в «Фейсбуке».

Бревенчатую часовню возводят в непосредственной близости от Словенских ключей на озёрном мелководье у самого берега. Отмечается, что часовня-купель устанавливается в память о старце Николае Залесском и погибших в ДТП паломниках-великолучанах 7 июля 2012 года. Купель строится на частные деньги.