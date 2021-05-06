Часовню-купель возводят на Городищенском озере в Изборске
Часовню-купель возводят на Городищенском озере в Изборске, сообщается в группе «Защитим исторический Псков» в «Фейсбуке».
Бревенчатую часовню возводят в непосредственной близости от Словенских ключей на озёрном мелководье у самого берега. Отмечается, что часовня-купель устанавливается в память о старце Николае Залесском и погибших в ДТП паломниках-великолучанах 7 июля 2012 года. Купель строится на частные деньги.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
06 мая 2021
Экспедиция «РоссиЯ-2021» добралась до Пскова: онлайн-трансляция пресс-конференции с участниками
06 мая 2021
Во время ралли 8 мая участок дороги в Плюсском районе перекроют