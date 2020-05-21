Профессиональный уход за кожей головы

13:23, 06 мая 2021, ПАИ

С возрастом многие женщины начинают замечать, что их волосы утрачивают былую привлекательность. Они становятся менее блестящими, подвержены агрессивному воздействию окружающей среды, в результате чего становятся тонкими и ломкими, появляются секущиеся кончики. Конечно же, в большинстве случаев эта проблема может быть связана с неправильным питанием, недостатком витаминов. Но часто женщины забывают о том, что на состояние волос может повлиять и состояние кожи головы. Скраб для кожи головы и другие средства данной категории из большого каталога Makeupstore.ru направлены на то, чтобы восстановить кожный баланс и избавить женщину от ряда проблем.

Что может свидетельствовать о заболевании кожи головы

Есть ряд причин, которые указывают на то, что кожа головы требует профессионального лечения. Для того чтобы не столкнуться с необходимостью проводить сложное медикаментозное лечение, косметологи рекомендуют проводить время от времени профилактические мероприятия. Так, о заболевании кожи головы могут свидетельствовать следующие проявления:

Перхоть. Появление перхоти чаще всего связано с тем, что кожа головы пересушена. Причиной такой неприятности могут стать неправильно подобранные средства по уходу за волосами. Агрессивное воздействие окружающей среды и пр.

Жирные корни волос. Нередки случаи, когда женщины отмечают быстрое засаливание волос от корней, при этом кончики волос остаются в нормальном состоянии или пересушены.

Неправильное питание. Недостаток витаминов и минералов также может сказаться на состоянии кожи головы, в результате чего это отразится и на состоянии волос.

Проведение профилактических мероприятий позволит исключить проблемы с кожей головы и поддерживать волосы в естественном нормальном состоянии.