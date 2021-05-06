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Набор для украшения окна к Дню Победы можно получить в Пскове

Набор для украшения окна к Дню Победы можно получить в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Второй год подряд дирекция принимает участие во всероссийской акции «Окна Победы». К празднованию 76-й годовщины для жителей Псковской области подготовлены наборы, в которые входят аппликации для детского творчества с символикой Великой Победы для украшения окон.

Каждый желающий сможет получить готовые наборы в Региональном ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области, расположенном на улице Некрасова, 17/11 (офис «Команды 2018») и украсить свое окно к памятной дате. Офис работает с 9:00 до 18:00.

Можно раскрасить рисунки из наборов, вырезать их и приклеить аппликацию на окна, а фотографии оформленных окон разместить в социальных сетях с хештегом #ОкнаПобеды #Псковскаяобласть.

Кроме того, волонтеры предложат учреждениям, расположенным на Октябрьском проспекте города Пскова, поддержать инициативу и оформить окна первых этажей домов проспекта тематическими наклейками и трафаретами.

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