Минприроды опровергло информацию об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Минприроды опровергло информацию об ужесточении правил сбора грибов и ягод, сообщает ТАСС.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что теперь для сбора грибов, ягод и березового сока необходимо арендовать земельный участок.
«Минприроды России опровергает информацию, согласно которой от частных лиц, которые продают недревесные лесные ресурсы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам. Ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений», - приводит информационное агентство ответ министерства.
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06 мая 2021
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