Минприроды опровергло информацию об ужесточении правил сбора грибов и ягод

14:55, 06 мая 2021, ПАИ

Минприроды опровергло информацию об ужесточении правил сбора грибов и ягод, сообщает ТАСС.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что теперь для сбора грибов, ягод и березового сока необходимо арендовать земельный участок.

«Минприроды России опровергает информацию, согласно которой от частных лиц, которые продают недревесные лесные ресурсы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам. Ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений», - приводит информационное агентство ответ министерства.