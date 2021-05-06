Спорт в Псковской области во время пандемии - пресс-конференция Елены Чернышовой

16:53, 06 мая 2021, ПАИ

В Медиацентре ПАИ 6 мая прошла пресс-конференция и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елены Чернышовой.

Спикер рассказала, что воркаут и скандинавская ходьба набирают популярность в Псковской области, во время пандемии многие увлеклись компьютерным спортом, псковичи получат налоговый вычет за занятия фитнесом, в регионе действуют более 50 спортивных федераций, уже скоро нас ждут соревнования по воздухоплаванию, парусному спорту, спортивному ориентированию и, конечно, футболу, к лету в регионе будет построено 11 новых пришкольных стадионов, небольшие школы получат воркаут-площадки.