Спорт в Псковской области во время пандемии - пресс-конференция Елены Чернышовой
В Медиацентре ПАИ 6 мая прошла пресс-конференция и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елены Чернышовой.
Спикер рассказала, что воркаут и скандинавская ходьба набирают популярность в Псковской области, во время пандемии многие увлеклись компьютерным спортом, псковичи получат налоговый вычет за занятия фитнесом, в регионе действуют более 50 спортивных федераций, уже скоро нас ждут соревнования по воздухоплаванию, парусному спорту, спортивному ориентированию и, конечно, футболу, к лету в регионе будет построено 11 новых пришкольных стадионов, небольшие школы получат воркаут-площадки.
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06 мая 2021
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