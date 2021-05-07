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Псковичи смогут посадить деревья в честь Дня Победы

Накануне 76-летия Дня Победы проект «Посади Лес» движения ЭКА предлагает россиянам внести вклад в посадку леса в память о героях Великой Отечественной войны и ради мира во всем мире. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы проекта.

Чтобы посвятить героям Победы лес, на сайте posadiles.ru нужно выбрать необходимое количество деревьев, внести пожертвование и оформить памятный сертификат. В сертификат можно добавить имя участника Великой Отечественной войны с благодарностью за Победу или пожелание мира без войны родным и преподнести его в качестве символического подарка.

Волонтёры движения ЭКА высадят молодые деревья: клены, дубы и ели, – на лесных территориях, пострадавших от пожаров, вредителей и других бедствий, а лесники и опытные добровольцы будут проводить последующий агроуход за саженцами, чтобы повысить их приживаемость. Все обладатели памятных сертификатов получат фотографию и GPS-координаты деревьев после посадок.

«Посадка деревьев в честь Дня Победы – это не только способ почтить память о великом подвиге наших предков, но и символическая акция за мир без войн и вражды. Восстановление лесов и сохранение природы – это наша общая планетарная миссия, которая объединяет людей любой национальности, вероисповедания и политических взглядов», – прокомментировала акцию координатор проекта «Посади лес» Руниза Сибгатуллина.

«Посади Лес» – краудфандинговая платформа движения ЭКА для сбора средств на восстановление лесов, действующая с 2015 года. За пять лет силами проекта и волонтёров было высажено более 960 тысяч деревьев в 27 регионах России. В 2020 году проект запустил мобильную игру «Посади лес» («Plant the forest») в стиле «три в ряд», с помощью которой можно вносить пожертвования на посадку реальных деревьев.

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