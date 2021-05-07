Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Опубликован график закрытия дорог в Псковской области для проведения соревнований по велоспорту

С мая по сентябрь на территории Великолукского, Новосокольнического, Печорского, Пушкиногорского и Палкинского районов планируется проведение соревнований по велосипедному спорту. С целью обеспечения безопасности участников и зрителей мероприятий вводится временное прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

10, 11, 12 и 14 мая соревнования пройдут в Пушкиногорском районе.

10 мая с 10:00 до 14:00 будут закрыты для движения участки дорог Пушкинские Горы – Петровское (администрация Пушкиногорского района), Пушкиногорское шоссе (улица Новоржевская), Пушкинские Горы – Пушкиногорское шоссе км 7+006 (улица Аэродромная), Новгородка – Пушкинские Горы (км 16+631 – км 23+000), Березовка – Тригорское (км 0+000 - км 0+851), Пушкиногорское шоссе (км 0+000 – км 2+239), Кокорино – Савкина Горка (км 0+000 км 2+560), Пушкинские Горы – Носово (км 0+400 км – км 4+700), Пушкиногорское шоссе (администрация Пушкиногорского района).

11 мая с 10:00 до 14:00 перекроют участок дороги Пушкинские Горы – Бирюли (км 2+079 – км 6+050) и отрезок от дороги Пушкинские Горы – Бирюли км 6+050 до деревни Крылово.

12 мая с 10:00 до 13:00 проезд будет закрыт по участкам дорог Пушкинские Горы – Носово (администрация Пушкиногорского района) (км 0+400 – км 4+700), Кокорино – Савкина Горка (км 0+000 – км 2+560), Пушкиногорское шоссе (км 2+239 – км 6+440), Пушкинские Горы – Носово (администрация Пушкиногорского района).

14 мая с 10:00 до 14:00 прекращается движение транспорта по участкам дорог Пушкинские Горы – Петровское (администрация Пушкиногорского района), Пушкинские Горы – Носово (км 0+400 – км 4+700), Кокорино – Савкина Горка (км 0+000 – км 2+560), Пушкиногорское шоссе (км 0+000 – км 2+239), Березовка – Тригорское (км 0+000 - км 0+851), Новгородка – Пушкинские Горы (км 16+631 – км 23+000), Пушкинские Горы – Пушкиногорское шоссе км 7+006 (улица Аэродромная), Пушкиногорское шоссе (улица Новоржевская), Пушкинские Горы – Петровское (администрация Пушкиногорского района).

В Великолукском и Новосокольническом районах соревнования по велоспорту пройдут 28 мая и 10 сентября. В эти дни с 9:30 до 15:00 будет закрыт для автотранспорта участок дороги Великие Луки – Новосокольники (км 3+000 – км 20+000).

В Печорском районе перекрывать дороги будут 26, 27 июня и 21 августа с 11:00 до 15:00. Движение временно прекратят по участку дороги от трассы Неелово – Кудина Гора – Печоры км 30+977 до деревни Новый Изборск (км 4+000 – км 12+000).

13 сентября с 11:00 до 15:00 планируется закрыть отрезок дороги Старый Изборск – Палкино – Остров от деревни Старый Изборск в Печорском районе до деревни Шевелево в Палкинском районе.

Временное прекращение движения обеспечивает Псковская областная общественная организация «Федерация велосипедного спорта». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к решению сделать большие майские выходные?
Проголосовать >>>

07 мая 2021

Куда в Пскове звонить в экстренной ситуации во время праздников

07 мая 2021

Стала известна афиша праздничных мероприятий, которые пройдут в Пскове 9 мая

07 мая 2021

Фонтаны заработали в Великих Луках
07 мая 2021

В Пскове росгвардейцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне
07 мая 2021

Концепцию парка на горе Соколихе обсудили на совещании в Пскове
07 мая 2021

Газета «Призыв» отмечает свой 103-й день рождения

07 мая 2021

Псковичка стала серебряным призером международной научной конференции в Белоруссии
07 мая 2021

Почему Вечный огонь никогда не гаснет даже на сильном ветру

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...