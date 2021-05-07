Концепцию парка на горе Соколихе обсудили на совещании в Пскове

13:17, 07 мая 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочее совещание по вопросу создания многофункционального парка на горе Соколихе рядом с монументом в честь князя Александра Невского. Участие в мероприятии приняли вице-губернаторы Василий Осипов и Нинель Салагаева, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, представители профильных управлений и комитетов, общественности, руководство Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская поблагодарила губернатора за поддержку общественной инициативы по благоустройству территории вокруг монумента Александру Невскому. Она подчеркнула, что концепция будущего парка разработана силами и на средства инициативной общественной группы, заинтересованной в развитии данной территории.

Руководитель архитектурного бюро Сергей Станкевич рассказал о том, что стало источником вдохновения при разработке концепции: камень, брошенный в воду, круги на воде и круг как элемент органической архитектуры. Это не только вдохновило на разработку концепции, но в итоге позволит сделать реализацию проекта поэтапным. При этом каждый этап не будет выглядеть как незавершенное строительство.

Одним из важнейших принципов, который был учтен при разработке концепции, — сохранение абсолютной доминанты монумента и использование архитектурных приемов для максимального подчеркивания природного ландшафта территории с сохранением существующего рельефа местности. Для реализации предложены такие объекты, как зеленый амфитеатр, современные спортивные сооружения, роллерные, велосипедные и пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, а также необходимая сопутствующая инфраструктура.

«При разработке концепции были учтены сложившиеся интересы граждан, сохранены полюбившиеся многим объекты. Так, например, накатанную лыжную трассу практически в неизменном виде включили в проект. На месте, куда уже долгие годы горожане приезжают любоваться на закат солнца, предусмотрена комфортная видовая площадка», — отметил Сергей Станкевич.

В продолжение совещания стороны обсудили технические вопросы реализации проекта, в том числе по переводу статуса окружающих земель, а также финансирования работ. Глава региона заметил, что на реализацию проекта необходима значительная сумма, поэтому необходимо привлекать средства из разных источников за счёт подачи заявок в профильные министерства, а также на грантовые конкурсы.

«Проект крайне важный с исторической и патриотической точек зрения. Мы рассчитываем, что это пространство будет хорошим местом для жителей города, где можно будет гулять, проводить большое количество значимых мероприятий. Без внимания туристов он тоже не останется», — отметил глава региона.

В рамках совещания руководитель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик доложил о мероприятиях, которые проводятся для сохранения монумента «Князь Александр Невский с дружиной» на горе Соколихе. Он отметил, что в настоящий момент проведено предварительное обследование объекта, основные конструкции находятся в удовлетворительном состоянии, но навершия знамен требуют ремонта. Его проведение также обусловлено обеспечением безопасности гостей торжественных мероприятий, которые планируется провести здесь осенью в честь 800-летия Александра Невского.

Профильный региональный комитет разработал план первоочередных противоаварийных работ. При этом Вадим Нэдик отметил, что специалисты готовят и долгосрочный проект по полной реставрации памятника. Глава региона положительно оценил комплексный подход и отметил, что необходимая поддержка для приведения памятника в надлежащий вид со стороны администрации Псковской области будет оказана.

Отметим, ранее эскизный проект парка на горе Соколихе был презентован министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. Руководитель профильного ведомства положительно оценил инициативу создания многофункционального пространства. Разработка концепции благоустройства территории также была поддержана председателем наблюдательного совета госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ Сергеем Степашиным во время его визита в Псковскую область.