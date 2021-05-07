12 выпуск «Псковского телеграма» выйдет на ПАИ в 17:00

15:52, 07 мая 2021, ПАИ

12 выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» выйдет в эфир в пятницу, 7 мая, в 17:00.

В центре внимания соведущих Максима Андреева, Александра Машкарина и Антона Сергеева – итоги апреля в псковском телеграм-пространстве, «треш и угар» в топ-5, а также деньги иноагентов. Кроме того, в эфире «Псковского телеграма» будут выяснять, кто плохо читает законы, на ком негде ставить клейма, и поговорят о фактчекинге.

Очередной выпуск «Псковского телеграма» можно будет посмотреть на портале Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ и Telegram-канале «Псковские новости».