У нас ЧП и Денискины рассказы – очередной выпуск «Псковского телеграма»

17:00, 07 мая 2021, ПАИ

12 выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» вышел сегодня, 7 мая, в 17:00. В центре внимания – самые интересные и важные темы недели в региональных и федеральных телеграм-каналах.

Соведущие проекта Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудили итоги апреля в псковском телеграм-пространстве, «треш и угар» в топ-5, а также деньги иноагентов. Кроме того, в эфире «Псковского телеграма» соведущие выясняли, кто плохо читает законы, на ком негде ставить клейма, а также поговорили о фактчекинге.

Очередной выпуск «Псковского телеграма» можно посмотреть на портале Псковского агентства информации, в YouTube-канале ПАИ и Telegram-канале «Псковские новости».