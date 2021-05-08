76 лет назад была объявлена безоговорочная капитуляция Германии

10:32, 08 мая 2021, ПАИ

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8 мая 1945 года была объявлена безоговорочная капитуляции Германии, пишет ТАСС.

Согласно истории, Берлинская наступательная операция советских войск под предводительством маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и Ивана Конева, которая унесла жизни 300 000 советских солдат и офицеров, завершилась 2 мая 1945 года. 30 апреля войска 3-й ударной армии взяли здание германского парламента – Рейхстаг. Сержанты Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили на нём Знамя Победы.

После отказа немцев сдаться советские войска возобновили штурм города, и 2 мая группы берлинского гарнизона сложили оружие. В ночь с 8 на 9 мая состоялось подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии, что ознаменовало завершение Великой Отечественной войны.