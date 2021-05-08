«Псковская сводка» вошла в топ-5 по количеству просмотров

12:07, 08 мая 2021, ПАИ

Telegram-канал «Псковская сводка» по итогам апреля вошёл в топ-5 региональных Telegram-каналов по количеству просмотров. Такие данные были приведены в очередном выпуске видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм».

Канал «Псковские новости» ежемесячно публикует отчёт со статистическими данными более чем четырёх десятков Telegram-каналов региона. По апрельским данным, «Псковская сводка», которая специализируется на освещении ЧП и ДТП, заняла пятое место среди псковских каналов по количеству просмотров.

Соведущие «Псковского телеграма» обратили внимание, что остальные каналы в топ-5 по числу просмотров — это политические и новостные, обладающие большим числом подписчиков, чем «Сводка», что не помешало ей занять высокие позиции.