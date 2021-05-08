В Палкинском районе накануне Дня Победы прошла акция «Адресные поздравления для ветеранов»

19:08, 08 мая 2021, ПАИ

Во дворах домов, под окнами поколения победителей прозвучали песни военных лет, исполненные солистами Палкинского районного центра досуга, сообщает газета «Льновод».

Волонтёры вручили ветеранам продуктовые наборы от фонда «Русь» и открытки, подготовленные учениками Палкинской средней школы. С тёплыми пожеланиями к ветеранам обратилась начальник отдела по культуре и молодёжной политике Татьяна Брежнева.

