Псковские депутаты приняли в первом чтении порядок участия граждан в инициативном бюджетировании

17:16, 28 мая 2021, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы в первом чтении приняли порядок участия граждан в инициативном бюджетировании. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 51-й сессии гордумы.

«Данный документ позволит жителям нашего города принимать участие в решении вопросов местного значения, активно выдвигать свои инициативы и, что очень важно, найти поддержку в бюджете муниципалитета и региона», – отметила глава Пскова Елена Полонская.

В рамках сессии депутаты избрали рабочую группу в составе депутатов гордумы и представителей администрации Пскова по доработке порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов и проведения конкурсного отбора территории города.

10 июня депутаты соберутся на внеочередную сессию Псковской городской Думы, чтобы окончательно утвердить порядок участия граждан в инициативных проектах.

Напомним, институт об инициативном бюджетировании был введен на основании законопроекта, внесенного сенаторами Андреем Турчаком и Олегом Мельниченко, а также депутатом Госдумы Сергеем Неверовым. Псковская область также поддерживала эту инициативу. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников считает, что инициативное бюджетирование даст возможность решать наиболее насущные проблемы, активно вовлекая в этот процесс жителей территорий.