Под Нижневартовском засняли дроном гигантскую свалку автомобильных покрышек

20:20, 28 мая 2021, ПАИ

Активисты регионального отделения ОНФ забили тревогу по поводу гигантской свалки автопокрышек еще в 2017 году, когда обнаружили на полигоне «Березка» более 1 млн различных использованных шин. Об этом писало издание Znak. Выяснилось, что компания, эксплуатировавшая полигон, не имела соответствующей лицензии.

Редакция издания «Зеленый фонд» в апреле 2021 года опубликовала копию ответа администрации Нижневартовского района ХМАО на запрос редакции о ситуации со свалкой использованных автомобильных покрышек в объеме 30 тыс. кубометров (порядка 1,2 млн штук). Как следует из письма чиновников, они не обладают информацией о том, что происходит со свалкой.

Сегодня «Комсомольская правда» в Telegram опубликовала видеозапись свалки, сделанной с дрона.