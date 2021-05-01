Ушные палочки в России могут запретить

00:27, 29 мая 2021, ПАИ

Ватные палочки вместе с одноразовым и цветным пластиком собрались запретить в России, сообщает канал 360°. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. По мнению экологов, такая инициатива необходима в обществе и отвечает мыслям и запросам людей.

Вице-премьер заявила, что ежегодно в России скапливается восемь миллиардов тонн отходов и более 90% мусора захоранивают на полигонах. К 2030 году этот объем хотят уменьшить до 50%. Инициатива правительства вызвала положительную реакцию экологов и экоактивистов.

Пока законодательные поправки находятся в стадии подготовки. При этом запрет не будет быстрым: ожидается переходный период и принятие стимулирующих мер.

