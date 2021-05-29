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Происшествия

Вестибюль московской станции метро «Печатники» оказался подтоплен из-за ливней

Вестибюль станции метро «Печатники» подтопило после мощного ливня, который весь день шел в Москве. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Подслушано в Москве». На представленных кадрах видно, как сотрудники подземки борются с подтоплением в вестибюле станции.

Почти две месячных нормы осадков выпало в Москве в мае. С показателем в 93,3 миллиметра осадков май стал четвертым в списке самых дождливых в XXI веке, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Надо сказать, что «Печатники» уже подтапливало этой весной, когда активно таял снег. Официальных комментариев от московского метрополитена по поводу инцидента пока не поступало.

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