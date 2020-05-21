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Автоматизация суши-бара как способ повышения эффективности

В сфере общественного питания отмечается большая конкуренция, поэтому владельцы кафе, ресторанов и баров постоянно ищут способы улучшить сервис, но при этом сократить издержки. Один из таких вариантов – автоматизация работы посредством внедрения современных программных продуктов и новейшего оборудования. После этого ускоряется выполнение отдельных операций, качество сервиса, что положительно сказывается на лояльности целевой аудитории.

Если вы хотите автоматизировать суши-бар, то пройдите по ссылке, чтобы изучить возможности приложения Poster. Его можно установить на планшеты или компьютеры, работающие на разных операционных системах:

  • Android;
  • iPad;
  • Windows;
  • MacOS.

Приложение отличается интуитивно понятным меню, поэтому не придется тратить много времени на обучение персонала. После установки и настройки приложение готово к использованию.

Какие задачи решает приложение Poster?

Преимущество программного продукта заключается в его функциональности. Посредством внедрения одного приложения можно автоматизировать важные для любого бизнеса в сфере общественного питания операции:

  • приём и обработка онлайн-заказов;
  • ведение расходов суши-бара;
  • настройка удобного меню;
  • контроль работы службы доставки;
  • расчет заработной платы.

Для оценки преимуществ можно попробовать программу автоматизации Poster бесплатно. Для этого пройдите на сайт joinposter.com, где в любое удобное время создайте аккаунт. Первые 15 дней предоставляются бесплатно. Этого времени достаточно, чтобы разобраться в принципах работы, оценить эффективность и удобство.

Преимущества автоматизации суши бара

Главный плюс состоит в том, что на выполнение ежедневных задач будет уходить меньше времени. Можно освободить часть временных и трудовых ресурсов. Если у вас сеть суши-баров или франшиза, то можно эффективно управлять всеми точками с помощью одного аккаунта. Дополнительно система составляет отчеты, статистику, просмотр которой позволит оценить эффективность работы, выявить слабые места и оперативно их устранить.

Под все типы заведений подготовлены удобные тарифы. Оптимальное соотношение цены и качества позволяет использовать подготовленный продукт как в небольшом баре, так и в крупной сети. С Poster вы получите эффективную и удобную в использовании систему, которая будет отвечать вашим запросам и решать текущие задачи бизнеса.

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