Автоматизация суши-бара как способ повышения эффективности

10:04, 30 мая 2021, ПАИ

В сфере общественного питания отмечается большая конкуренция, поэтому владельцы кафе, ресторанов и баров постоянно ищут способы улучшить сервис, но при этом сократить издержки. Один из таких вариантов – автоматизация работы посредством внедрения современных программных продуктов и новейшего оборудования. После этого ускоряется выполнение отдельных операций, качество сервиса, что положительно сказывается на лояльности целевой аудитории.

Если вы хотите автоматизировать суши-бар, то пройдите по ссылке, чтобы изучить возможности приложения Poster. Его можно установить на планшеты или компьютеры, работающие на разных операционных системах:

Android;

iPad;

Windows;

MacOS.

Приложение отличается интуитивно понятным меню, поэтому не придется тратить много времени на обучение персонала. После установки и настройки приложение готово к использованию.

Какие задачи решает приложение Poster?

Преимущество программного продукта заключается в его функциональности. Посредством внедрения одного приложения можно автоматизировать важные для любого бизнеса в сфере общественного питания операции:

приём и обработка онлайн-заказов;

ведение расходов суши-бара;

настройка удобного меню;

контроль работы службы доставки;

расчет заработной платы.

Для оценки преимуществ можно попробовать программу автоматизации Poster бесплатно. Для этого пройдите на сайт joinposter.com, где в любое удобное время создайте аккаунт. Первые 15 дней предоставляются бесплатно. Этого времени достаточно, чтобы разобраться в принципах работы, оценить эффективность и удобство.

Преимущества автоматизации суши бара

Главный плюс состоит в том, что на выполнение ежедневных задач будет уходить меньше времени. Можно освободить часть временных и трудовых ресурсов. Если у вас сеть суши-баров или франшиза, то можно эффективно управлять всеми точками с помощью одного аккаунта. Дополнительно система составляет отчеты, статистику, просмотр которой позволит оценить эффективность работы, выявить слабые места и оперативно их устранить.

Под все типы заведений подготовлены удобные тарифы. Оптимальное соотношение цены и качества позволяет использовать подготовленный продукт как в небольшом баре, так и в крупной сети. С Poster вы получите эффективную и удобную в использовании систему, которая будет отвечать вашим запросам и решать текущие задачи бизнеса.