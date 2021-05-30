Юрий Сорокин: У псковичей — неподдельный интерес к предварительному голосованию «Единой России»

11:51, 30 мая 2021, ПАИ

30 мая вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин принял участие в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Государственную Думу и региональный парламент. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Сегодня, можно сказать, праздничный день и ситуация развивается таким образом, что мы наблюдаем, что неподдельный интерес у граждан к такому мероприятию, к праймеризу. Большая очередь уже столпилась даже за получением бюллетеней. Мы праймериз, который организовали 10 лет назад, расширили, и решили, что участие в праймериз должны принимать все граждане, вне зависимости от их партийной принадлежности. Мы видим, что интерес действительно есть: граждане интересуются, увидеть кто будет представлять их интересы в Государственной Думе, в Псковском областном Собрании и в других депутатских образованиях. Это мероприятие достаточно волнительное, фактически, такие же выборы, все время нужно встречаться с гражданами, рассказывать, показывать, доказывать, что ты пригодишься людям. Думаю, люди все определят и в конце концов, те, кто пройдет процедуру праймериз, будут участвовать в выборах. А пока надеюсь, что все пройдет без сучка, без задоринки, людей будет много. Всех с праздником!», - прокомментировал праймериз «Единой России» Юрий Сорокин.

30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Участки будут работать до 20:00. Всего на участие в праймериз партии заявилось 108 кандидатов, 95 из них — в Псковское областное Собрание. Кроме того, 30 мая — последний день, когда любой избиратель Псковской области может проголосовать за кандидата с помощью портала pg.er.ru.

#выборы2021 #ПредварительноеГолосование #ПГ60