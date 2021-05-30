Депутат Псковской гордумы Любовь Николаева: Праймериз — демократичная и необходимая процедура

11:59, 30 мая 2021, ПАИ

30 мая депутат Псковской городской Думы Любовь Николаева приняла участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Об этом сообщается в группе «Говорит Псков» социальной сети «ВКонтакте».

«Единая Россия» единственная политическая партия, которая перед тем, как выдвинуть своих кандидатов в Государственную Думу в Псковское областное Собрание, спрашивает мнение своих избирателей, - отметила она. - Поэтому я приветствую праймериз и считаю такую процедуру демократичная и необходимой. Было бы неплохо, если бы другие политические партии ее также использовали в своей работе».

30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Участки будут работать до 20:00. Всего на участие в праймериз партии заявилось 108 кандидатов, 95 из них — в Псковское областное Собрание. Кроме того, 30 мая — последний день, когда любой избиратель Псковской области может проголосовать за кандидата с помощью портала pg.er.ru.

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