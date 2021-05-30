Галина Неваленная: «Единая Россия» проводит предварительное голосование, чтобы выбрать достойных кандидатов
Депутат Псковской городской Думы, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная приняла участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Об этом сообщается в группе «Говорит Псков» в соцсети «ВКонтакте».
«Единая Россия» проводит предварительное голосование, чтобы выбрать наиболее достойных кандидатов. Для них это большая ответственность, потому что уже идет подготовка к выборам, и депутаты формируют программу с учетом пожеланий избирателей, чтобы понимать, каким аспектам стоит уделить больше внимания», - отметила Галина Неваленная.
30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Участки будут работать до 20:00. Всего на участие в праймериз партии заявилось 108 кандидатов, 95 из них — в Псковское областное Собрание. Кроме того, 30 мая — последний день, когда любой избиратель Псковской области может проголосовать за кандидата с помощью портала pg.er.ru.
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