Александр Козловский: Нам удалось привлечь граждан к внутрипартийному голосованию «Единой России», спасибо им за поддержку

13:23, 30 мая 2021, ПАИ

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский рассказал в комментарии Псковскому агентству информации, как проверяет участки для предварительного голосования по определению кандидатов в Госдуму РФ и Псковское областное Собрание депутатов от партии «Единая Россия», которое проходит сегодня, 30 мая.

«Традиционно посещаем участки, смотрим как идет голосование, соблюдаются ли меры безопасности — перчатки, маски, санитайзеры чтобы были на месте. Ну и, конечно, интересуемся явкой, чтобы не было никаких проблем, связанных с возможностью проголосовать. Нам удалось таким образом привлечь граждан к нашему внутрипартийному голосованию, большое им спасибо за эту поддержку», - сказал Козловский.

30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Участки будут работать до 20:00. Всего на участие в праймериз партии заявилось 108 кандидатов, 95 из них — в Псковское областное Собрание. Кроме того, 30 мая — последний день, когда любой избиратель Псковской области может проголосовать за кандидата с помощью портала pg.er.ru.

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