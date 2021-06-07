Жилой дом сгорел в Островском районе
Жилой дом сгорел 6 июня в Островском районе из-за нарушения правил пожарной безопасности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В 00:02 6 июня поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Островском районе в деревне Заньково.
В результате сгорели жилой дом, пристройка и баня под одной кровлей. Причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования в бане.
Для ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 8 человек. Пожарным удалось спасти две хозяйственные постройки.
В тот же день в 3:02 в деревне Духново Опочецкого района сгорели садовый дом и три хозяйственные постройки. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования дома.
Также 6 июня в 3:50 произошел пожар в деревне Подборовье-1 Псковского района. Из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печного оборудования сгорела баня.