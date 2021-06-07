Люди летают – ПАИ-live c пилотессой Екатериной Лариковой
Псковское агентство информации – официальный информационный партнёр XXV Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках – начинает цикл интервью с участниками.
Первой гостьей эфира ПАИ-live стала одна из первых пилотесс воздушных аэростатов России, многократный чемпион и призёр многих отечественных и международных соревнований, судья 1-й категории по воздухоплаванию Екатерина Ларикова.
Почему пилотов намного больше, чем пилотесс, как научиться управлять тепловым аэростатом и сколько он стоит, а также почему воздухоплавание – один из самых дорогих видов спорта, об этом в эфире ПАИ-live рассказывает Екатерина Ларикова.
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