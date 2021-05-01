8 июня пройдет выставка комиксов псковских школьников

18:03, 07 июня 2021, ПАИ

8 июня в 12:00 в библиотеке «Родник» имени С. А.Золотцева на улице Труда, 20 пройдет выставка комиксов, которые рисовали псковские школьники, а также будут подводить итоги конкурса, который библиотеки Пскова организовали и провели вместе с детским альманахом «Улитка Коперника». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской городской библиотеки.

Победителей наградит главный редактор «Улитки Коперника» Анастасия Левашова и художник комиксов Елена Поповская.

Три самые интересные истории альманах «Улитка Коперника» напечатает на своих страницах.

Сам конкурс стартовал в апреле, в рамках недели детской и юношеской книги псковские библиотекари и альманах «Улитка Коперника» объявили для псковских школьников конкурс, в котором условием было продолжить комикс, в нем художник Елена Поповская загадала псковские достопримечательности. Участникам конкурса надо было отгадать какие и придумать развязку детективной истории, в которой переодетый агент задумал похитить псковские артефакты.