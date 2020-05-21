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Как выбрать электрическую варочную панель и не пожалеть

Стеклокерамические варочные панели сравнительно недавно на рынке и все еще набирают свою популярность. Многие с опаской относятся к современным моделям, все еще предпочитая газовые плиты. Но те, кто готовил на электрической плите, редко возвращаются к привычной варочной панели из детства.

Портал Expertology подготовил удобную инструкцию, как выбрать подходящую модель для кухни. Чтобы максимально упростить задачу покупателям, редакция собрала 12 лучших моделей электрических варочных панелей и описала все их достоинства и недостатки.

Expertology – это независимое издание, которое практически не имеет аналогов в рунете. Электронный журнал занимается публикацией беспристрастных обзоров на различные товары и услуги. Над каждой статьей трудится более пяти человек, чтобы создать максимально подробный и честный материал. Издание опирается на международные и отечественные исследования, собственные тестирования продукции и многочисленные отзывы потребителей.

Электрические плиты на 4 конфорки

Редакция выделила 8 варочных плит разного ценового сегмента, которые заслужили любовь покупателей.

Рейтинг открыла модель Beko HII 64401 MTX. Это индукционная плита по сравнительно доступной цене – до 24 000 рублей. Beko HII 64401 MTX отличается высоким уровнем безопасности. Для варочной панели подходит посуда только с магнитным дном. При этом если на нее поставить другие предметы, плита автоматически выключается. Панель управления можно заблокировать от случайного нажатия. Одно из преимуществ устройства – режим быстрого нагрева пищи Booster.

В рейтинге также оказались варочные панели от компаний Kuppersberg, Midea, BOSCH, Candy.

На третьем месте оказалась шведская электрическая панель EHF 96547 FK от Electrolux. Это продуманная техника с выгодным расположением горелок. На ней удобно подогревать как маленькие, так и большие кастрюли. В варочную панель встроена система автоматического снижения мощности, когда вода доходит до кипения.

Лидер был выбран среди двух моделей – HANSA BHC66504 и HOTPOINT-ARISTON HR 616X.

Встраиваемые варочные панели на несколько конфорок

Первое место рейтинга заняло устройство на 3 конфорки – Weissgauff HV 431 B. Его размеры составляют 45х51 см. Электрическая плита работает по технологии быстрого нагревания Hi-Light. Управление осуществляется с помощью простой сенсорной панели с минимальным набором функций. Покупатели положительно оценивают простоту, компактность и удобство Weissgauff HV 431 B.

На второй позиции оказалась стеклокерамическая панель Krona FIDATO 45 BL. Производитель уверен в качестве техники, поэтому предоставляет максимальный срок гарантии – 5 лет. Но это далеко не единственное преимущество устройства. Внешний вид модели отличается от классических варочных панелей. Геометрические узоры делают ее идеальным решением для современной кухни.

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