Три автомобиля столкнулись в Псковском районе
Две легковушки столкнулись с КАМазом в Псковском районе, передает корреспондент Псковского агентства информации.
ДТП произошло 7 июня вблизи деревни Раздолье Псковского района. Столкнулись КАМаз, Ford и Lada Vesta. К счастью, никто не пострадал.
На месте происшествия работали сотрудники ДПС, аварийно-спасательная служба и врачи скорой медицинской помощи.
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