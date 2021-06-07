Три автомобиля столкнулись в Псковском районе

20:01, 07 июня 2021, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Две легковушки столкнулись с КАМазом в Псковском районе, передает корреспондент Псковского агентства информации.

ДТП произошло 7 июня вблизи деревни Раздолье Псковского района. Столкнулись КАМаз, Ford и Lada Vesta. К счастью, никто не пострадал.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС, аварийно-спасательная служба и врачи скорой медицинской помощи.