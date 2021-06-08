Более 392 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

09:54, 08 июня 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 811 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 392 249, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области зарегистрировано 38 136 случаев заражения коронавирусом, 32 766 пациентов выздоровело, 419 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.