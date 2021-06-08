В Псков приехал Дед Мороз из Великого Устюга

12:46, 08 июня 2021, ПАИ

В Псков из Великого Устюга приехал Дед Мороз, передает корреспондент Псковского агентства информации со встречи с гостем, которая проходила в сквере у Псковской городской Думы.

Российский Дедушка Мороз приехал в наш город, чтобы пригласить псковичей в Великий Устюг на Русские Ганзейские Дни, которые пройдут с 23-25 июля.

«В моем славном городе пройдут XI Русские Ганзейские дни. Праздник великий с торгом, с песнями, плясками, с красавицами из каждого города, отдохнете все на славу», - отметил Дед Мороз.

Маршрут Деда Мороза начался со Смоленска и закончится в Великом Устюге.

Из своей вотчины Дед Мороз прибыл еще 7 июня, а сегодня он встречается с журналистами и планирует познакомиться с достопримечательностями и жителями Пскова.

«Только только начал знакомство, а уже чувствуется радушие», - сообщил гость, а также поделился первыми впечатлениями от города. Он отметил, что ему понравилось, что «город силен, не только старинный, но и деревья тут большие, какая тень, хорошо мне тут летом себя чувствовать, непременно приеду еще, если удастся».

Позже Дед Мороз посетит часовню, а также специально для него воспитанники Детской школы исскуств дадут концерт.