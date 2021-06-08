Полицейский в Комсомольске-на-Амуре «допросил» умершего через спиритический сеанс

21:17, 08 июня 2021, ПАИ

Суд постановил восстановить на работе, ранее уволенного из органов, полицейского из Комсомольска-на-Амуре после «спиритического сеанса» с душой умершего свидетеля.. Об этом сообщила информационная служба канала Рен ТВ. Надо сразу оговориться, полицейский не раз предоставлял в прокуратуру документы о смерти свидетеля, но оттуда всё приходили и приходили запросы на производство допроса. Тогда полицейский составил служебную записку, которая и была отправлена в прокуратуру.



​«Во исполнение неоднократных требований заместителя прокурора г. Комсомольска-на-Амуре Рябова В.А. об опросе гр. Михайло Н.П. был проведён спиритический сеанс, привлечены эзотерики с целью вызова и проведения беседы с душой умершего Михайло Н.П. Душа так и не вышла на связь», - гласил текст записки полицейского из материалов дела.

После неё шутник былл уволен из органов, но адвокат сумел доказать незаконное увольнение и добился восстановления полицейского в должности.