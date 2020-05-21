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Что такое ELM327 Bluetooth и для чего нужен такой сканер

Подавляющее большинство автовладельцев сталкиваются с необходимостью проведения диагностики состояния транспортного средства и выявления неисправностей. Надежным помощником в решении имеющегося вопроса является сканер ELM327 Bluetooth, подключив который к бортовому компьютеру, можно получить исчерпывающую информацию о назревающих или уже имеющихся нарушениях.

Что это такое?

ELM327 Bluetooth – это сканер, который подключают к бортовому компьютеру через разъем OBD-II. Данное устройство применяют для диагностики неисправностей систем и блоков, получения информации о неисправностях, считывания общих показателей работы и обнуления погрешностей, возникающих в работе электронного блока управления (ЭБУ).

Свое название устройство получило от микроконтроллера, который выполняет роль посредника между диагностическим блоком машины и компьютером или смартфоном. Данный чип был разработан канадской компанией, но попал в руки китайских разработчиков, которые скопировали принцип работы составляющей и изобрели аналогичный механизм с не менее мощным функционалом.

Что делает блок ELM327

ELM327 обладает обширным функционалом. Однако спектр допустимых возможностей все же может быть разным. Он зависит от возможностей выбранной версии адаптера, электронного блока управления самого авто и ПО, которое используется для диагностики.

Помимо получения и очищения диагностических кодов устройство также способно получать в режиме реального времени информацию о:

  • частоте оборотов двигателя;
  • скорости, с которой движется авто;
  • температуре жидкостей внутри систем;
  • объеме расходуемого топлива;
  • давлении внутри топливной системы;
  • многих других моментах.

В некоторых моделях транспорта при помощи блока ELM327 можно заблокировать запертые замки и внести настройки в режим автоматического запирания дверей транспортного средства.

Как правильно выбрать сканер?

В продаже сегодня можно встретить огромное количество сканеров ELM327. Чтобы не приобрести модель с ограниченным функционалом, которая будет работать неправильно или предоставлять в распоряжение ограниченный объем опций, необходимо принимать во внимание версию прошивки и тип подключения. Идеальным вариантом будет сканер с прошивкой ELM327 2.1 и типом подключения Wi-Fi. Но если такая модель окажется слишком дорогостоящей, в качестве альтернативы можно рассмотреть устройство с урезанной оригинальной прошивкой ELM327 2.1 и типом подключения USB.

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