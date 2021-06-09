Ввоз яблок на 400 тысяч рублей запрещён в Псковскую область

16:48, 09 июня 2021, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Российской Федерации партии яблок без необходимых товарно-сопроводительных документов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в районе населенного пункта Дубокрай Невельского района пограничники задержали малотоннажный грузовик «Ивеко», в кузове которого находилось более 10 тонн яблок неизвестного происхождения.

Автомобиль следовал из сопредельного государства объездными и проселочными дорогами.

Как и в большинстве подобных случаев, товарно-сопроводительные документы и фитосанитарные сертификаты на груз отсутствовали. По предварительной оценке, стоимость выявленной партии яблок составила более 400 тысяч рублей.

Задержанный груз передан специалистам Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора для проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующего правового решения.