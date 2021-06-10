Депутаты районного Собрания обратились в прокуратуру по вопросу пустошкинской аптеки

11:24, 10 июня 2021, ПАИ

Депутаты районного Собрания депутатов обратились к прокурору Псковской области Ивану Грибову по вопросу пустошкинской аптеки, сообщается в группе «ПУСТОШКА – новости района» в социальной сети «ВКонтакте».

«Серьезную обеспокоенность вызывают действия со стороны администрации Пустошкинского района под руководством главы Пустошкинского района Светланы Васильковой в отношении ООО «Пустошкинская аптека № 60», учредителем которой является муниципальное образование «Пустошкинский район», - отметили депутаты в письме.

3 июня 2021 года глава района расторгла трудовой договор с директором пустошкинской аптеки.

«Своими действиями в отношении директора глава района лишила ООО «Пустошкинская аптека № 60» высококвалифицированного руководителя, который за все время работы в занимаемой должности смогла не только сохранить трудовой коллектив, чья деятельность приносила прибыль в районный бюджет, но и выстроить систему бесперебойного обеспечения лекарственными средствами жителей Пустошкинского района», - отмечается в письме.

Депутаты добавили, что увольнение проходило в спешном порядке и не имело под собой объективных оснований.

Лишенная руководства аптека № 60 сможет какое-то время функционировать, распродавая лекарства, но осуществлять банковские операции, производить закупку новых и оплачивать контракты − нет. Депутаты считают, что это ставит под угрозу здоровье и жизни граждан.

По распоряжению администрации района временно исполняющей обязанности директора ООО «Пустошкинская аптека № 60» назначена Тамара Коваленко, которая, по словам депутатов, не имеет фармацевтического образования и стажа работы, необходимого для замещения указанной должности.

Согласно статье 60.2 ТК РФ, назначить временно исполняющим обязанности можно только работника, уже работающего в этой организации (находящегося в штате).

Депутаты потребовали провести прокурорскую проверку и по её результатам дать правовую оценку действиям главы района и иных лиц администрации, а также установить факт давления и угроз в адрес сотрудников аптеки № 60; правовую оценку действия главы района при назначении временно исполняющей обязанности директора ООО «Пустошкинская аптека № 60» Тамары Коваленко;

установить возможное нарушение со стороны главы района Светланы Васильковой прав граждан на бесперебойное лекарственное обеспечение ООО «Пустошкинская аптека № 60».

«В случае выявления в действиях физических и должностных лиц признаков нарушений действующего законодательства Российской Федерации просим принять меры прокурорского реагирования», - добавили в завершение депутаты районного Собрания депутатов.

Ранее сотрудники пустошкинской аптеки № 60 обратились к губернатору с просьбой о помощи.