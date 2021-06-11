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Общество

65 новых контейнеров для сбора мусора установили в Усвятах

Псковский филиал регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Экопром» в процессе реализации очередного этапа программы по обновлению контейнерного парка провел организационные мероприятия, результатом которых стало установление в поселке городского типа Усвяты 65 новых контейнеров для сбора мусора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Замена старых, разбитых и непригодных для дальнейшей эксплуатации мусорных баков на современные технологические контейнеры хоть и является серьезной материальной нагрузкой, но необходимость в такой деятельности считается обязательной составляющей в работе регионального оператора.

Заместитель главы администрации поселка городского типа Усвяты Анна Красикова оценила замену контейнеров как проявление заботы о жителях поселка, улучшение качества и эстетики оказываемых региональным оператором услуг.

Глава Усвятского района Дмитрий Петров считает, что замена контейнеров позволит придать местам сбора мусора приглядный вид и исключит переполняемость контейнеров, как это имело место до сих пор.

Директор Псковского филиала регионального оператора по обращению с ТКО Александр Киселев ранее обещал, что замена контейнеров на данной территории будет произведена, теперь выражает надежду на встречные действия со стороны администрации района по обустройству контейнерных площадок и содержанию их в соответствующем состоянии.

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